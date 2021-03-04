Дипломатичний скандал між Україною та Словаччиною. Словацький прем'єр Ігор Матович в ефірі одного з телеканалів заявив, буцімто пообіцяв Росії українське Закарпаття в обмін на вакцину від коронавірусу "Спутник V".

Одразу потому додав, що це жарт. На некоректні висловлювання відреагували в українському МЗС. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: такі слова напряму зачіпають територіальну цілість України і є категорично неприйнятними.

Українське відомство викликало до себе словацького посла та зажадало офіційних вибачень від прем'єра. Кулеба додав, що нехай Словаччина обміняє на "Спутник V" кілька своїх регіонів.