Верховная Рада может начать рассмотрение изменений в Конституцию Украины по части децентрализации в апреле. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Так, по его словам, оптимистичный сценарий - принятие в первом чтении до конца текущей сессии, т.е. до 23 июля 2021 года.

Он отметил, что в более ранний срок не удастся начать рассмотрение этих изменений, поскольку есть ряд процедур до вынесения в сессионный зал.

Месяц точно уйдет на то, чтобы законопроект внести, дождаться альтернативных законопроектов, проголосовать минимум 226 голосами, чтобы отправить в Конституционный суд - и это произойдет в лучшем случае в середине апреля.

Напомним, в Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации. Однако в ЕС наблюдают и негативные тенденции в сфере реформ в Украине.

Ранее Зеленский заявил о сильном уровне местных бюджетов.

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