Украина справилась с децентрализацией - ЕС [ Редактировать ]
В Европейском союзе заявили, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации. Однако в ЕС наблюдают и негативные тенденции в сфере реформ в Украине.
Соответствующее заявление сделал директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство.
"Украина успешно справилась с проведением децентрализации, начала земельную реформу. Однако Люк Девинь также отметил и негативные тенденции, которые ЕС наблюдает в Украине. Это решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование", - указано в сообщении.
Судебная система, по его словам, остается чрезвычайно важной сферой для реформирования в Украине.
Девинь подчеркнул, что в Украине еще много вызовов, связанных с борьбой с коррупцией.
Ранее Зеленский заявил о сильном уровне местных бюджетов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Игорь Кузин рассказал, когда вакцина появится в широком доступе
Сейчас суд работает в обычном режиме
В Запорожской области в селе Кирилловке бушует стихия
8 декабря - 344 календарный день, до конца года осталось 23 дня
За сутки зафиксировали вирус у 10 811 человек