Зеленский ввел в действие решения СНБО о двойном гражданстве [ Редактировать ]
В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев. Об этом сообщает Офис президента Украины.
Кабинет министров должен разработать документ.
Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснял секретарь СНБО Алексей Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского.
На разработку соответствующего документа у Кабмина есть 2 месяца.
Ранее сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства. При этом возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором он исключил.
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