Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым введение в Украине двойного гражданства. При этом возможность иметь двойное гражданство со страной-агрессором он исключил. Об этом Кулеба заявил в интервью одному из украинских телеканалов.

Министр отметил, что двойное гражданство позволит сохранить связь с миллионами украинцев, которые выехали и начали новую жизнь за границей.

"Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема", - сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что для получения двойного гражданства должны быть серьезные фильтры, чтобы исключить манипуляции.

"Вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", - считает Кулеба.

Напомним, что недавно о конфликте на Донбассе недавно высказался президент России Владимир Путин. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку "республик". И пообещал, что Минские соглашения пересмотреть не удастся, поскольку они имеют силу международного закона.