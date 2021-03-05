В итальянском городе Розарно в результате чудовищного стечения обстоятельств скатившийся по склону автомобиль насмерть сбил гражданку Украины.

Оксана Лаврук припарковала транспортное средство на возвышении, оставив рычаг переключения передач в нейтральном положении, при этом не включив ручной тормоз. В следствии этого, автомобиль начал движение по склону.

Отмечается, что женщина отчаянно пыталась остановить неконтролируемую груду метала, однако тяжелое транспортное средство перекинулось на крышу и ударило погибшую по голове. Прибывшие медики скорой помощи начали транспортировку женщины до медучреждения, однако та скончалась от политравмы головы повреждения головного мозга буквально "на руках" у врачей.

Фото: Gazetta del Sud

Читайте также, в итальянском городе Верона, 56-летняя украинка выпала из окна дома, где гостила у пожилых супругов. Итальянская семья, в которой жила женщина, сообщила, что она переживала кризисный период, поскольку хотела вернуться в Украину.

Кроме того, в Египте украинцы попали в серьезное ДТП. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии.

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