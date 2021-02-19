В Египте украинцы попали в серьезное ДТП [ Редактировать ]
В Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Среди пассажиров были граждане Украины, как минимум трое из них пострадали.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.
Авария произошла в пятницу, 19 февраля, на трассе Шарм эль-Шейх-Каир.
"Туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших граждан Украины. Они госпитализированы. Консулы посольства Украины в Египте взаимодействуют с местными властями для оказания консульской помощи украинским и выяснения всех обстоятельств аварии", - сообщили в МИД.
Как ранее сообщали, в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.
На трассе Киев-Харьков-Довжанский утром, 13 февраля, произошло страшное ДТП возле с. Коробочкино в Чугуевском районе с участием двух фур и автомобиля "Газель".
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