В Киевской области, на Житомирской трассе, водитель внедорожника сбил двух человек насмерть. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле села Березовка.

Сейчас на месте работает патрульная полиция.

Напомним, возле Ривне вечером 20 декабря, на трассе Киев-Чоп возле села Грушвица произошло жуткое масштабное ДТП, в результате которого столкнулись сразу пять автомобилей.

Как ранее сообщалось, в Киеве произошло необычное ДТП с грузовик, который перевозит мебель и провисшими проводами троллейбусной сети. В результате чего грузовику, в прямом смысле - снесло крышу.

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Ранее в жуткое ДТП попали более 30 авто. В аварию попали больше тридцати автомобилей. Есть раненые и даже погибшие.

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