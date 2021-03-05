На черноморском побережье в Краснодарском крае России массово гибнут птицы и дельфины. Об этом сообщает "РБК".

Местные жители выкладывают в интернет десятки видеороликов, снятых на пляжах. На кадрах видны многочисленные тушки мертвых животных.

Мор дельфинов и морских водоплавающих птиц зафиксирован возле поселка Джубга под Туапсе и села Витязево к северу от Анапы (их разделяет около 130 км). Похожая ситуация и в районе Геленджика.

Местные власти Анапы и Геленджика утверждают, что речь об экологической катастрофе не идет. Причиной массовой гибели птиц и дельфинов там называют холодную погоду. Руководитель пресс-службы администрации Геленджика Янина Скорикова заявила следующее:

Это ежегодное явление, в это время животные как раз ослаблены. Кроме того, в этом году для юга была холодная погода, это тоже сыграло свою роль - стало мало корма. Их вскрывали, смотрели, дали заключение, что переживать ни о чем не надо.

Несмотря на заверения чиновников, что с экологией все нормально, местные жители причиной массового мора животных считают сброс или утечку химикатов с одного из многочисленных сухогрузов.

"Подробностям" рассказали, что в Керченский пролив вошло турецкое судно с пробоиной, которое везло "какую-то химию". Его парами отравился экипаж, один член команды погиб.

Напомним, минувшей осенью на российском полуострове Камчатка также произошел массовый мор морских обитателей. Сначала власти опровергали, что в воду попали ядохимикаты, объясняя все естественными причинами, однако потом вынуждены были признать наличие токсинов в воде.