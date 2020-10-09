Влада викиди хімікатів у океан заперечувала і списувала все на шторм

У пробах води на Камчатці виявили токсини. Йдеться про багаторазове перевищення вмісту фосфатів, фенолу та заліза. Забруднення зафіксоване не лише в Авачинській бухті, а й в найближчих річках.

Про те, що узбережжя отруєне нафтопродуктами, місцеві жителі заговорили ще кілька тижнів тому. Там масово гинули риба й морські тварини.

А дайвери скаржилися на опіки рогівки очей. Однак влада викиди хімікатів у океан заперечувала і списувала все на шторм.