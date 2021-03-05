SpaceX запустить "Січ" у космос [ Редактировать ]
Новина космічного масштабу! Компанія Spacex Ілона Маска - згодна запустити на орбіту український супутник "Січ 2-1". Та ціна питання мільйон доларів.
Перемовини тривали ще з грудня, домовленості досягли - минулого тижня, а повідомили про це у Верховній Раді - лише зараз. Там кажуть, ціна, яку виставили американці - більше ніж прийнятна і у вісім разів менша за ту, яку планували на початку переговорів.
Договір можуть підписати наступного тижня. Супутник "Січ" - це космічний апарат дистанційного зондування землі, який виготовило конструкторське бюро "Південне". Супутник зробили наприкінці 2019-го. Відтоді тривали випробування. І якщо все буде гаразд, то вже наприкінці Цього року на орбіту супутник виведе ракетоносій Falcon 9.
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