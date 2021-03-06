Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама XIV сделал прививку от коронавируса в индийском городе Дхарамсала. Об этом сообщает его пресс-служба.

В видеообращении к своим последователям Далай-лама рассказал, что решил сделать прививку по совету друзей, а также порекомендовал вакцинироваться всем остальным.

По словам моих надежных друзей, в числе которых врач, нужно сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает и очень хорошая. Поэтому вы тоже должны сделать ее (прививку - ред.).

Каким именно препаратом вакцинировали 85-летнего лауреата Нобелевской премии мира, не уточняется. В Индии одобрено использование двух вакцин:

CoviShield - вакцины, разработанной британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India);

Covaxin - вакцина, разработанной индийской компанией Bharat Biotech.

Оба препарата являются так называемой инактивированной вакциной, то есть сделаны на основе из "убитого" или ослабленного вируса.

"Подробности" недавно писали, что фармацевтическая компания Bharat Biotech до сих пор не опубликовала данные об эффективности своего препарата. Поэтому, скорее всего, Далай-лама сделали прививку CoviShield - препаратом, который по лицензии производит Индийский института сывороток - крупнейший в мире производитель вакцин. Напомним, что этой вакциной сейчас прививают украинцев.

Ранее "Подробности" написали статью "Вакцины от коронавируса: чем отличаются и какие лучше (полный гид)".