Медработники в Индии массово отказываются от местной вакцины против коронавируса Covaxin, которую власти одобрили 3 января, до публикации полных данных от разработчика Bharat Biotech о заключительной 3-й фазе клинических испытаний на людях. Об этом пишет The Hindustan Times.

С 16 января от COVID-19 в Индии привились более 10,5 млн медиков, но колоть себе Covaxin (инактивированная вакцина, то есть из "убитого" вируса) согласились только 1,2 млн (11%).

Остальные (9,4 млн) сделали выбор в пользу CoviShield - вакцины, разработанной британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India). Напомним, что эту же вакцину закупил для украинцев и глава Минздрава Максим Степанов.

Правительство Индии пока что заказало 10 млн доз Covaxin (уже получено 5,5 млн) и 21 млн CoviShield.

Власти штатов жалуются, что люди отказываются от Covaxin из-за сообщений в СМИ, что до сих пор не опубликованы данные об ее эффективности.

Министр здравоохранения Индии невысокие объемы использования Covaxin объяснил тем, что у Bharat Biotech производственные мощности намного меньше, чем у Института сыровоток - крупнейшего в мире производителя вакцин.

Пропорционально количеству доз вакцины, которые есть у нас на руках, применение Covaxin вполне удовлетворительное.

Фармацевтическая компания Bharat Biotech обещает, что в скором времени будут опубликованы данные об эффективности, полученные при испытании почти 26 тыс. добровольцев. Препарат вводится двумя дозами с интервалом в четыре недели, а вакцину можно хранить при 2-8°C.

Украинский министр здравоохранения Максим Степанов во время недавнего визита в Индию обсудил с руководством Bharat Biotech условия будущих поставок Covaxin в нашу страну. Чтобы ускорить поставки, глава Минздрава согласился провести испытания на украинцах нозальной вакцины в виде спрея.

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