Более 40 ножевых ранений: убитой женщиной в Киеве оказалась старший инспектор киберполиции (фото) [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Стало известно имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром 7 марта в Киеве.
Об этом сообщил журналист Виталий Губин на странице в Facebook. Он также опубликовал ее фото.
"Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро Вырлыця на проспекте Бажана в Киеве - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", - сказано в публикации.
Отметим, сообщение о том, что нашли тело женщины поступило правоохранителям сегодня около 3 часов ночи.
У жертвы нашли признаки насильственной смерти.
Ранее сообщали, что под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину.
В Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".
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