Стало известно имя погибшей женщины, тело которой было обнаружено рано утром 7 марта в Киеве.

Об этом сообщил журналист Виталий Губин на странице в Facebook. Он также опубликовал ее фото.

"Женщина, труп которой в районе 4 утра сегодня обнаружили с более чем сорока ножевыми ранениями неподалеку от входа на станцию метро Вырлыця на проспекте Бажана в Киеве - старший инспектор Департамента киберполиции Святослава Петрова", - сказано в публикации.

Отметим, сообщение о том, что нашли тело женщины поступило правоохранителям сегодня около 3 часов ночи.

У жертвы нашли признаки насильственной смерти.

Ранее сообщали, что под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину.

В Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".

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