В Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 03:00.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы

По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".

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Как сообщает "Информатор Киев", при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока неизвестно.

Ранее сообщали, что под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину.

В Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".

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