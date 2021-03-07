В Киеве нашли мертвой женщину с полицейским удостоверением [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Дарницком районе Киева на улице Бажана нашли труп женщины. На теле обнаружили признаки насильственной смерти.
Как рассказали в пресс-службе полиции, сообщение о том, что на улице обнаружили труп женщины, поступило в полицию около 03:00.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и другие профильные службы
По данному факту следственным управлением столичного главка открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство".
Как сообщает "Информатор Киев", при женщине обнаружили удостоверение полицейского. Принадлежит ли оно ей, пока неизвестно.
Ранее сообщали, что под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину.
В Киеве мужчина обстрелял патрульный автомобиль. Инцидент произошел, когда автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская".
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