Аеропорт Дубая запустив нову систему ідентифікації пасажирів [ Редактировать ]
Паспортний контроль за 9 секунд. Нову систему ідентифікації пасажирів запустив аеропорт Дубая. Термінали обладнали безконтактними сканерами розпізнавання облич.
Пасажири мають пройти крізь спеціальну рамку, яка автоматично звіряє зовнішній вигляд та біометрію сітківки очей і пропускає людину. Це дозволяє істотно скоротити час реєстраційної процедури. Загалом на території летовища встановлено 122 пристрої автоматичного паспортного контролю.
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