Сьогодні виповнюється 207 років з дня народження Тараса Шевченка

Сьогодні виповнюється 207 років з дня народження Тараса Шевченка - поета й прозаїка, художника й громадського діяча.

Зі своїх 47 років життя - 24 Тарас Шевченко пробув у кріпацтві, 10 - на засланні. Але, попри це, багато писав та малював.

Твори Шевченка перекладено більш як ста іноземними мовами. У світі встановлено близько півтори тисячі пам'ятників легендарному українцю.