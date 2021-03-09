В Україні відзначають 207 річницю з дня народження Тараса Шевченка [ Редактировать ]
Сьогодні виповнюється 207 років з дня народження Тараса Шевченка - поета й прозаїка, художника й громадського діяча.
Зі своїх 47 років життя - 24 Тарас Шевченко пробув у кріпацтві, 10 - на засланні. Але, попри це, багато писав та малював.
Твори Шевченка перекладено більш як ста іноземними мовами. У світі встановлено близько півтори тисячі пам'ятників легендарному українцю.
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