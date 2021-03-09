"В Украине запустят центр противодействия дезинформации" - Зеленский [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине вскоре запустят центр противодействия дезинформации. Такое заявление он сделал в ходе форума "Украина 30".
По его словам, центр должен начать работу в ближайшее время.
Я выступил с инициативой создать в Украине центр противодействия дезинформации. В ближайшее время он начнет свою работу. И в будущем должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) касательно двойного гражданства у украинцев.
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