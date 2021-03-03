Президент Европейского совета Шарль Мишель завершил официальный визит в Украину. Глава государства Владимир Зеленский подвел итоговую черту под столь важным для страны событием.

По его словам, теперь Украина и Евросоюз выйдут на высший уровень общения в двухстороннем порядке, к тому же, планы работы страны с ЕС являются далекоидущими.

Уверен - после этого визита отношения Украины и ЕС выйдут на новый уровень. Планы у нас амбициозные. Благодарен Шарлю Мишелю за плодотворный диалог!

Отмечается, что глава Совета Европы Шарль Мишель за 2 дня успел побывать в зоне проведения ООС и пообщаться с представителями гуманитарных миссий, а также президент Зеленский обсудил с ним вопросы, касающиеся энергетической безопасности, вакцинации и двустороннего сотрудничества.

Ранее мы писали, что глава Евросовета Шарль Мишель в ходе брифинга с президентом Владимиром Зеленским пообещал ускорить поставку в Украину вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.

Кроме того, журналисты закрытых каналов требуют встречи с главой Евросовета. В связи с этим, площадь перед самим Мариинским дворцом перекрыта.

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