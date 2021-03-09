Израиль не признает вакцину Covishield, которой прививают украинцев [ Редактировать ]
Израиль не признает индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которой в настоящий момент используют для вакцинации украинцев от COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, Киев и Тель-Авив Киев и Тель-Авив договаривается о туристических поездках граждан двух стран и о взаимном признании паспортов вакцинации.
У нас с этим пока проблемы, поскольку те вакцины, которые применяются украинским правительством, Израиль пока не собирается одобрять.
Дипломат добавил, что обе страны "будут решать" данный вопрос в ближайшее время.
CoviShield - вакцина от COVID-19, разработанная британско-шведской компанией Oxford/AstraZeneca, которую по лицензии производит Институт сывороток Индии (Serum Institute of India). Самолет из Индии с 500 тысячами доз Сovishield прилетел в Киев 23 февраля утром.
Ранее сообщалось, что 9 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса. Он напомнил, что процесс иммунизации начался 24 февраля и за это время привили 19 118 человек.
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