Во вторник, 9 марта, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса.

Он напомнил, что процесс иммунизации начался 24 февраля и за это время привили 19 118 человек.

Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу относительно темпов вакцинации, понимая, что мы каскадным путем ее разворачиваем. На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и дальше увеличивать это количество.

Также Степанов отметил, что сейчас это в среднем 3 тысячи человек в сутки.

Кроме того, он добавил, что решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".

Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены.

Кроме того, вакцина от коронавируса украинского производства может появится не раньше, чем через 9-10 месяцев, однако к этому времени граждане смогут привиться препаратами, закупленными за рубежом. В случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях.

Ранее мы писали, что с 1 марта в Украине началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запись на прививку от коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, в случае его введения в мире.

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