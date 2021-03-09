"Не устраивают эти цифры": Степанов высказался о темпах вакцинации [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса.
Он напомнил, что процесс иммунизации начался 24 февраля и за это время привили 19 118 человек.
Меня не устраивают эти цифры. Я другую ставил задачу относительно темпов вакцинации, понимая, что мы каскадным путем ее разворачиваем. На конец прошлой недели мы должны были выйти на 10 тыс. человек в сутки и дальше увеличивать это количество.
Также Степанов отметил, что сейчас это в среднем 3 тысячи человек в сутки.
Кроме того, он добавил, что решил лично вмешаться в ситуацию, чтобы "существенно увеличить количество вакцинированных в ближайшие дни".
Сегодня проведем селектор, в котором будут принимать участие главы областных администраций, представители Офиса президента и департаментов здравоохранения, которые являются координаторами. Чем больше мы вакцинируем лиц, тем больше мы защищены.
Кроме того, вакцина от коронавируса украинского производства может появится не раньше, чем через 9-10 месяцев, однако к этому времени граждане смогут привиться препаратами, закупленными за рубежом. В случае появления вакцины, она будет нуждаться в дополнительных доисследованиях.
Ранее мы писали, что с 1 марта в Украине началась запись на бесплатную вакцинацию от COVID-19. Запись на прививку от коронавируса поможет украинцам получить паспорт о COVID-вакцинации, в случае его введения в мире.
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