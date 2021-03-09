Ефективність протикоронавірусного препарату Covishield, яким щеплюють українців, - поки що не готові підтвердити в Ізраїлі. Через це в України, можуть виникнути проблеми зі взаємним визнанням паспортів вакцинації. Про таке заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За словами дипломата, перші переговори щодо цього відбулися напередодні, але не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, в Ізраїлі, який першим імунізував понад 90 відсотків дорослого населення, щеплення робили препаратами Pfizer і Moderna.