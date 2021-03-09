Ізраїль сумнівається в ефективності вакцини Covishield [ Редактировать ]
Ефективність протикоронавірусного препарату Covishield, яким щеплюють українців, - поки що не готові підтвердити в Ізраїлі. Через це в України, можуть виникнути проблеми зі взаємним визнанням паспортів вакцинації. Про таке заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
За словами дипломата, перші переговори щодо цього відбулися напередодні, але не увінчалися успіхом.
Нагадаємо, в Ізраїлі, який першим імунізував понад 90 відсотків дорослого населення, щеплення робили препаратами Pfizer і Moderna.
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