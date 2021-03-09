В Україні понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус. Це свіжа статистика від МОЗу. Ушпиталених приблизно дві тисячі. Найбільше інфікованих на Вінниччині, Прикарпатті, Буковині та в Києві. 76 пацієнтів померли. Протягом минулої доби щепилися трохи більше ніж тисяча українців. Загалом від початку імунізації в Україні майже 20 тисяч вакцинованих.

Такими темпами не задоволені в Міністерстві охорони здоров'я. За словами очільника відомства Максима Степанова, вакцинація відбувається втричі повільніше, ніж планували. І причина не тільки в побоюванні людей, а й у недостатній кількості мобільних бригад, які роблять щеплення.

Сьогодні в МОЗі проведуть селекторну нараду з керівниками областей і медичними підрозділами, які координують процес імунізації.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: