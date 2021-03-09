COVID-19 в Україні: у МОЗі незадоволені темпами вакцинації [ Редактировать ]
В Україні понад 3 тисячі нових хворих на коронавірус. Це свіжа статистика від МОЗу. Ушпиталених приблизно дві тисячі. Найбільше інфікованих на Вінниччині, Прикарпатті, Буковині та в Києві. 76 пацієнтів померли. Протягом минулої доби щепилися трохи більше ніж тисяча українців. Загалом від початку імунізації в Україні майже 20 тисяч вакцинованих.
Такими темпами не задоволені в Міністерстві охорони здоров'я. За словами очільника відомства Максима Степанова, вакцинація відбувається втричі повільніше, ніж планували. І причина не тільки в побоюванні людей, а й у недостатній кількості мобільних бригад, які роблять щеплення.
Сьогодні в МОЗі проведуть селекторну нараду з керівниками областей і медичними підрозділами, які координують процес імунізації.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Мене не влаштовують ці цифри. Я ставив іншу задачу за темпами вакцинації, розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію. Можу сказати, що на кінець минулого тижня ми повинні були вийти на 10 тисяч осіб на добу, яких ми повинні були вакцинувати. І далі збільшувати цю кількість. Як бачите, ми вийшли трішечки більше ніж 3 тисячі.
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