Названо переможців цьогорічної Шевченківської премії. Найвищу в Україні творчу відзнаку в номінації "Журналістика та публіцистика" здобув Станіслав Асєєв із книгою "Світлий шлях: історія одного концтабору".

Першість у кіномистецтві присвоїли режисерові Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владленові Одуденку з художнім фільмом "Атлантида". А роман авторства Оксани Луцишиної - "Іван і Феба" оголосили переможцем у номінації "Література".

Відзначили державною винагородою і найкращих у категоріях візуальне, театральне та музичне мистецтво. Офіційна церемонія нагородження відбудеться у травні в Каневі.