В Україні назвали переможців Шевченківської премії [ Редактировать ]
Названо переможців цьогорічної Шевченківської премії. Найвищу в Україні творчу відзнаку в номінації "Журналістика та публіцистика" здобув Станіслав Асєєв із книгою "Світлий шлях: історія одного концтабору".
Першість у кіномистецтві присвоїли режисерові Валентину Васяновичу та художнику-постановнику Владленові Одуденку з художнім фільмом "Атлантида". А роман авторства Оксани Луцишиної - "Іван і Феба" оголосили переможцем у номінації "Література".
Відзначили державною винагородою і найкращих у категоріях візуальне, театральне та музичне мистецтво. Офіційна церемонія нагородження відбудеться у травні в Каневі.
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