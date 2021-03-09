Стоп фейки. В Україні запрацює Центр протидії дезінформації. Мінкульт хоче презентувати його наприкінці березня. Запуск роботи центру анонсував президент на форумі "Україна-30".

Окрім боротьби з російською пропагандою, говорили і про свободу слова, і про закон про медіа. Детальніше про все - далі.

Ні фейкам. Як навчити українців фільтрувати інформацію?

Володимир Зеленський, Президент України:

Уроки медіаграмотності повинні з'явитись у нашій шкільній програмі, а ще тих, хто давно закінчив школу - наші батьки, наші дідусі та бабусі, ми маємо навчити, що таке інформаційна гігієна, що таке, в цілому, що це означає - фейки, що таке пропаганда.

А вчити є чому, кажуть в СБУ. Адже проти України працюють цілі підрозділи російських спецслужб. Головна мета яких - інформаційна війна проти нашої країни.

Ілля Вітюк, начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ:

Ці підрозділи нам відомі, нами регулярно отримуються дані на підтвердження цього. За 20 рік нами заблоковано понад 2,5 тисячі спільнот у соціальних мережах з мільйонною аудиторією, нами заблоковано діяльність понад 20 ботоферм з потужністю більше ніж 60 тисяч акаунтів.

Боротися з пропагандою та фейками планують, зокрема, і завдяки закону про медіа. Торік цей документ викликав шквал критики, щойно його зареєстрували на сайті парламенту. Законопроєкт депутати взялися доопрацьовувати. Нині ж автори запевняють - мовляв, жодних драконівських повноважень Нацрада не отримає. І ліцензії позбавити зможе лише через суд.

Микита Потураєв, народний депутат, "Слуга народу":

У національної ради з питань телебачення і радіомовлення розширюються повноваження, тобто коло суб'єктів, які підпадають під регуляцію, розширюються - всі медіа які в україні захочуть бути зареєстровані, тобто отримати статус медіа, починаючи з телебачення і радіомовлення, закінчуючи онлайн-медіа.

При цьому контроль не торкнеться соцмереж і блогерів, запевняють автори документу. Та попри всі обговорення законопроєкту з представниками медіа та експертами Ради Європи, зауважень ще достатньо.

Олександр Мартиненко, генеральний директор агентства "Інтерфакс-Україна":

Мова йде в законі про то, що обмеження свободи слова може здійснюватись лише в інтересах національної безпеки, там далі перелік, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя. ну як ми самі прекрасно знаємо говорити про неупередженість правосуддя прям зараз - я розумію, що все змінюється, але ми ж приймаємо закон не на 2 тижні, а на довго.

Медіаексперти пропонують взагалі розбити цей документ на кілька, аби надовго не потонути в дискусіях.

Олександр Богуцький, продюсер, медіаменеджер:

Є речі, які очевидні, які можна було би прийняти дуже швидко, захистивши український ринок, але натомість вони супроводжуються якимись дискусійними історіями, які це точно будуть відтягувати назад. Тому моя пропозиція завжди була - їсти слона частинами, на перше місце я би поставив боротьбу з фейками.

Та поки що в профільному комітеті налаштовані виносити в зал комплексний законопроєкт. І зробити це хочуть уже до кінця весни.