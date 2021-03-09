До України дістались нові штами COVID-19 [ Редактировать ]
Україну охопила третя хвиля пандемії. Про це оголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За минулу святкову добу майже три з половиною тисячі випадків коронавірусу. Одужало втричі менше. 76 пацієнтів - померли.
Серед лідерів за кількістю нових хворих - Вінницька, Івано-Франківська, Чернівецька, Львівська області та місто Київ. За словами Степанова, України дісталися нові штами інфекції кілька таких випадків виявили під час тестування. Мутований вірус - небезпечніший. У нього менший інкубаційний період. А ще він вражає не лише легені, а й нирки, печінку та нервову систему.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Як в усьому світі так і в Україні почалася третя хвиля пандемії коронавірусу, Україна не є виключенням і для нас це не стало несподіванкою, ми до цього готувалися, в тому числі зміцнюючи нашу медичну систему, збільшуючи кількість ліжок, які можуть надавати допомогу хворим на COVID-19.
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