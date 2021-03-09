Іще одна шкільна трагедія у США. Підліток підірвав у класі саморобну бомбу. Шестеро людей постраждали. Що це - теракт чи випадковість? Дмитро Анопченко з'ясовував усі деталі.

Вибух пролунав на першому ж уроці в міській школі Ньюейго в штаті Мічиган. Почувши гучний звук, директор спочатку подумав, що учні феєрверк пронесли в клас, але насправді все виявилося в рази гірше. 16 літній підліток зробив удома саморобний вибуховий пристрій і приніс у рюкзаку до школи.

У підсумку травмований він сам, четверо його однокласників та класний керівник. Усіх їх ушпиталили, і прогнози лікарів позитивні. Кажуть - "житимуть". Але хто тепер оцінить психологічні травми. Налякані вчителі витягали дітей із класів і ховали в шкільному підземному гаражі. Там вони сиділи в темряві до прибуття ФБР, поліції та вибухотехніків.

Силовики наразі проводять обшуки в будинку батьків "підривника". Шукають зброю та іншу вибухівку. А ще шукають відповіді - що змусило хлопця так учинити? Був це міжособистісний конфлікт - чи, навпаки, він надивився відео в інтернеті і це стало проявом радикалізму, або ж новий для Америки термін "домашнього тероризму"?

Станом на зараз поліція повідомляє, що це "поодинокий інцидент", тобто інших саморобних бомб у школі не знайшли. Очевидці кажуть, що "пекельна машина" спрацювала сама, ось чому сам "підривник" постраждав найбільше. Але відповіді, як хлопець планував її використати, де покласти, коли активувати у слідства немає. За законом, інформація про неповнолітніх є конфіденційною, тож поки що не зазначають і національності та раси школяра: зокрема, це мусульманська родина чи ні.

Здавалося б, провінційна історія. Але вона сколихнула США і потрапила в стрічки новин національних ЗМІ тому, що є показовою, своєрідним маркером. Адже демонструє вразливість американських шкіл. Після кількох масових розстрілів, коли зброю проносили самі учні, освітня система, здавалося б, мала зробити висновки. Посилити заходи безпеки, встановити металошукачі на вході. У більшості штатів так і вчинили. Втім, країна величезна, тож після кожного резонансного злочину "гайки закручують", а потім знову заспокоюються.