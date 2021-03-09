Фільм-розслідування про корупцію та статки Олександра Лукашенка опублікував білоруський опозиційний ресурс "Нєхта". Назвали стрічку - "Лукашенко. Золоте дно".

У майже півторагодинному розслідуванні йдеться про офіційні резиденції Лукашенка та подаровані від наближених бізнесменів. Також частина фільму присвячена його авто- й авіапаркам. За інформацією авторів, з 2014 року Євросоюз виділив білоруській владі чотири мільярди євро і значну частину коштів витратили на особисті потреби Лукашенка.