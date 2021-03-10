В среду, 10 марта, в издании "Голос Украины" был опубликован закон об отмене бумажных трудовых книжек. Соответствующий закон частично вступил в силу, а именно та часть документа, в которой прописаны поручения Кабинету министров по реализации закона.

Отметим, что полностью закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Кабмину поручили в течение трех месяцев со дня опубликования документа:

обеспечить разработку и утверждение нормативно-правовых актов, вытекающих из закона;

привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с документом;

обеспечить приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим законом.

Стоит отметить, что, начиная с 2021 года правительство должно будет ежегодно информировать Верховную Раду о состоянии выполнения документа.

Из закона следует, что в течение 5 лет будет переходный период для включения в Госреестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

В течение же этого периода украинцы смогут использовать как бумажную трудовую книгу, так и электронную форму уже имеющихся или внесенных сведений о трудовой деятельности.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

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