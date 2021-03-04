В четверг, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит учет трудовой деятельности работников в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что закон также регулирует вопрос об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет лица на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Таким образом совершенствуется и реформируется система учета трудовой деятельности работников, что предусматривает постепенный отказ от бумажных трудовых книжек.

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Законом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого в Государственный реестр должны быть внесены сведения из бумажных трудовых книжек. В течение этого времени будет использоваться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма уже имеющихся либо внесенных сведений из указанного реестра.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

Такие изменения позволят уменьшить затраты работодателей на ведение бумажного документооборота, упростят доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, прежде всего в случае временной утраты трудоспособности. Также это упростит учет данных об образовании (квалификации), которое имеет работающее население и которое получают молодые люди, для обеспечения согласования предложений, существующих на рынке труда, и планирования подготовки или переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

Документ также устраняет возможные риски и негативные последствия утери трудовой книжки, ее физического повреждения, фальсификации и внесения недостоверных сведений в этот документ.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла закон №4531 о государственной службе, который предусматривает возобновление конкурсов на занятие должностей государственных служащих. Документ также исключает возможность увольнения государственных служащих категории "А" по политическим мотивам.

Читайте также, 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий и развитию мощной системы нацбезопасности и обороны. На совещании глава государства дал ряд поручений Минобороны.

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