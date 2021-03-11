На Кіровоградщині на смерть замерз малюк: де були батьки?

А в селі на Кіровоградщині на смерть замерз хлопчик. Йому був лише рік, і він сам вийшов із хати на мороз майже роздягнений. Малюка довго не могли знайти, хоча він був зовсім поруч із будинком