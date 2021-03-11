У Туреччині автобус впав у прірву: загинули діти [ Редактировать ]
У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. У салоні їхали працівники текстильного підприємства й школярі-стажери.
Загинули двоє дітей. Понад два десятки пасажирів - травмовані. Попередня причина ДТП - водій на крутому повороті не впорався з керуванням.
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Двоє загиблих і 24 поранених. У Туреччині автобус упав у трьохсотметрову прірву. Аварія сталася на південному сході країни. В автобусі їхали працівники текстильного підприємства і студенти, які там стажувалися
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