Американская технологическая корпорация Google с июня 2021 года может начать удерживать подоходный налог от доходов YouTube-блогеров. Об этом говорится в заявлении компании.

Google намерена облагать налогами доход, полученный блогерами от просмотра контента пользователями в США. Речь идет о прибыли от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства.

Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Блогеры должны до 31 мая предоставить налоговую информацию рекламному сервису Google AdSense. Если пользователь этого не сделает, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть налог будет удерживаться со всей суммы, а не только с дохода, который получен за счет просмотра контента в США.

Потенциальный подоходный сбор Google связан с изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым компания обязана брать налоги с доходов авторов каналов от американских зрителей. В Google напомнили, что блогеры из США уже оплачивают этот налог.

Напомним, что 17 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4184, который предусматривает, что крупные иностранные компании будут платить 20% НДС в украинский бюджет за предоставление электронных услуг на территории Украины.

Какие санкции украинские власти предлагают ввести против неплатильщиков не сообщается. Чем ответят, если Facebook или Google пригрозит отключить свои услуги в Украине - также неизвестно.

Ранее сообщалось, что налог для блогеров ввели в Таджикистане.