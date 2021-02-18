Налог для блогеров ввели в Таджикистане [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
В Таджикистане отныне будет облагаться налогом блогерство, то есть создания контента для соцсетей и Youtube. Об этом заявил начальник Главного управления Налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода, сообщает Sputnik Таджикистан.
По словам фискала, в Налоговой службе изучили работу блогеров в Таджикистане и пришли к выводу, что они получают прибыль, поэтому их можно включить в список налогоплательщиков.
Согласно статье №98 Налогового кодекса, "все виды деятельности и любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида и места", подлежат налогообложению.
Налогами уже решено обложить 29 Youtube-каналов. На них подписаны от 3 до 19 млн пользователей. Власти уже уведомили владельцев аккаунтов о необходимости подать налоговые декларации до 1 апреля текущего года.
Размер налоговой ставки для лидеров общественного мнения пока не известен. Если же они будут игнорировать требования властей, будут приняты "необходимые меры".
Ранее сообщалось, что Forbes посчитал, сколько зарабатывает Юрий Дудь и другие топовые российские блогеры.
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