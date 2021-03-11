Вивчити обставини ратифікації Харківських угод у квітні 2010 року доручили Службі безпеки України на сьогоднішньому засіданні РНБО. За словами секретаря Ради нацбезпеки Олексія Данілова, СБУ має з'ясувати, у який спосіб 236 депутатів тоді голосували за це питання, і якщо вважатиме за необхідне, - порушить справи про державну зраду щодо цих осіб.

Окрім того, на засіданні ухвалили рішення про повернення у власність держави компанії "Мотор Січ" у Запоріжжі.

Як зазначив Олексій Данілов, "люди, які вкладали кошти у підприємство, найближчим часом отримають компенсацію в законний спосіб".

Нагадаємо, в лютому РНБО запровадила санкції щодо народного депутата Тараса Козака і трьох його телеканалів, а також щодо іншого нардепа Віктора Медведчука, його родини та оточення. А на останній зустрічі оголосили обмеження проти десяти колишніх високопоставлених військовослужбовців та силовиків, які зрадили українській присязі під час окупації Криму Росією.