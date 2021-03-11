В результате взрыва пострадавших, к счастью, не было/ фото: Нацполиция

В Одессе на территории одного из частных домовладений взорвалась граната, которая была сброшена на крышу с помощью квадрокоптера.

Инцидент случился в Киевском районе города около 13:00. На место незамедлительно выдвинулись оперативники, также взрывотехники. В результате взрыва пострадавших, к счастью, не было.

Отмечается, что в ходе проведения следственных действий сотрудники полиции обнаружили неподалеку от места взрыва разбитый дрон, а также осколки боеприпаса, которые разбросало по территории.

Дрон был найден неподалеку от места взрыва/ фото: Нацполиция

Читайте также, в селе Рогань Харьковской области группа неизвестных бросила во двор частного дома гранату, которая взорвалась. После приезда на территорию домовладения, правоохранители обнаружили следы взрыва гранаты типа РГД-5, а хозяин заявил, что не имел конфликтов ни с кем.

Кроме того, В Дрогобыче Львовской области у мужчины в руках взорвалась граната, в результате инцидента два человека погибли, еще один получил ранения. Погибшие мужчины в возрасте 37 и 40 лет были в дружеских отношениях, недавно вместе вернулись с заработков в Польше.

Ранее мы писали, что в Николаеве мужчина погиб от взрыва гранаты. На территории домовладения полицейские обнаружили тело жителя дома, а среди основных версий гибели мужчины - самоубийство и неосторожное обращение с взрывчаткой.

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