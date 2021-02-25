Владелец дома рассказал, что он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал/ фото: Нацполиция

В селе Рогань Харьковской области группа неизвестных бросила во двор частного дома гранату, которая взорвалась. Такую информацию предоставило управление полиции Харьковской области.

После приезда на территорию домовладения, правоохранители обнаружили следы взрыва гранаты типа РГД-5. Также они изъяли вещественные доказательства.

Фото: Нацполиция

Сообщение о происшествии поступило 25 февраля на спецлинию полиции 102. Житель пгт Рогань заявил, что в его двор неизвестные бросили предмет, который взорвался.

Владелец дома рассказал, что он ни с кем не конфликтовал и угроз не получал. В настоящее время полиция принимает меры для установления лица, причастного к указанному уголовному преступлению.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Николаеве мужчина погиб от взрыва гранаты. На территории домовладения полицейские обнаружили тело жителя дома, а среди основных версий гибели мужчины - самоубийство и неосторожное обращение с взрывчаткой.

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