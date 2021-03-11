Вже з наступного тижня на базі РНБО має запрацювати Центр протидії дезінформації в Україні. Про це заявив голова Офісу Президента.

Андрій Єрмак анонсував, що до новоствореного органа увійдуть міжнародні партнери. Деякі підрозділи працюватимуть і при міністерствах. Усе - аби нейтралізувати вплив інформаційних закидів проти України з боку Російської Федерації. Штаб центру відстежуватиме в соцмережах та медіапросторі антиукраїнську діяльність, а згодом, за необхідності, передаватиме дані до правоохоронних органів.

Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:

Ціль пропагандистів, які працюють проти нашої країни, вона абсолютно зрозуміла. це дестабілізувати ситуацію всередині і намагатися роз"єднати нас із нашими союзниками. Цей орган не є і не буде політичним, президент буде здійснювати контроль та пильно слідкувати за його діяльністю, я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу.

Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України: