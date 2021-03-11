В Україні створили Центр протидії дезінформації [ Редактировать ]
Вже з наступного тижня на базі РНБО має запрацювати Центр протидії дезінформації в Україні. Про це заявив голова Офісу Президента.
Андрій Єрмак анонсував, що до новоствореного органа увійдуть міжнародні партнери. Деякі підрозділи працюватимуть і при міністерствах. Усе - аби нейтралізувати вплив інформаційних закидів проти України з боку Російської Федерації. Штаб центру відстежуватиме в соцмережах та медіапросторі антиукраїнську діяльність, а згодом, за необхідності, передаватиме дані до правоохоронних органів.
Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України:
Ціль пропагандистів, які працюють проти нашої країни, вона абсолютно зрозуміла. це дестабілізувати ситуацію всередині і намагатися роз"єднати нас із нашими союзниками. Цей орган не є і не буде політичним, президент буде здійснювати контроль та пильно слідкувати за його діяльністю, я впевнений, що вже наступного тижня такий центр розпочне свою роботу.
Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента України:
Цей центр продовжує роботу, яка ведеться досить давно. той же самий апарат РНБО здійснює відповідний моніторинг, структури по протидії існують і в СБУ, в розвідувальних органах, в правоохоронних органах, існує міністерство культури і інформаційної політики, ідея створення центру - об'єднати ці зусилля.
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