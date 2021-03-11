Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі - це питання збиралися обговорити столичні депутати на сесії.

Адже зараз у столиці заборгованість за комунальні послуги рекордні 7 мільярдів гривень! Тож питання тарифів та субсидій - одні з ключових, які мали б розглядати на сесії. Але на порядок денний їх чомусь не винесли.

Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":

Решить вопрос с финансированием "Киевтеплоенерго" на период летнего сезона, чтобы он приобрел газ на целый год по дешевой цене. Мы бы тогда получили цену на газ в районе 100 долларов. То есть 3000 тысячи и 7300 - это почти в два раза можно уменьшить стоимость тепла и горячей воды. Но на сегодняшний день пока что ответа на этот вопрос нет.

Дінара Габібуллаєва, депутат Київради, "Європейська Солідарність":