"Опозиційна платформа - За життя" закликає вдвічі зменшити тарифи для населення [ Редактировать ]
Зменшити тарифний тягар для киян майже вдвічі - це питання збиралися обговорити столичні депутати на сесії.
Адже зараз у столиці заборгованість за комунальні послуги рекордні 7 мільярдів гривень! Тож питання тарифів та субсидій - одні з ключових, які мали б розглядати на сесії. Але на порядок денний їх чомусь не винесли.
Олександр Попов, депутат Київради, "Опозиційна платформа - За життя":
Решить вопрос с финансированием "Киевтеплоенерго" на период летнего сезона, чтобы он приобрел газ на целый год по дешевой цене. Мы бы тогда получили цену на газ в районе 100 долларов. То есть 3000 тысячи и 7300 - это почти в два раза можно уменьшить стоимость тепла и горячей воды. Но на сегодняшний день пока что ответа на этот вопрос нет.
Дінара Габібуллаєва, депутат Київради, "Європейська Солідарність":
"Європейська солідарність" на минулих сесіях якраз подали звернення до Кабінету Міністрів України, президента, Верховної Ради, щодо субсидій тому, що якраз в бюджеті державному не виділено коштів для того, щоб компенсувати людям, які не в змозі насправді платити такі колосальні кошти.
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