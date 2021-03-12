В пятницу, 12 марта, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук сделал заявление о плане по Донбассу. Об этом сообщает "5 канал".

По его словам, так называемый мирный план по Донбассу - это только предложения, которые должна утвердить Россия.

План разработан Германией, Францией, доработанный Украиной. И сейчас находится на изучении в России. То есть, плана нет. Он является предложением. Чтобы план был, под ним должна поставить подпись Россия. Потому что война у нас не с Францией и не с Германией, а с Россией.

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

Ранее сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.

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