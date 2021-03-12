Кравчук назвал сроки "нормандского саммита" [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о том, что саммит в "нормандском формате" планируют провести в апреле.
На данный момент, по его словам, над его организацией работают советники глав стран-участниц.
Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель.
При этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что пока нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность.
Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день.
Ранее сообщалось, что в ТКГ озвучили варианты действий России по Донбассу.
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