"Украина дает сдачи": Зеленский объяснил решения СНБО и высказался о Коломойском (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны, как процесс "восстановления справедливости". Об этом глава государства заявил в своем новом обращении к нации.
Зеленский отметил, что решения СНБО вызвали значительный резонанс, поэтому он решил "простым языком" объяснить, что происходит.
Коротко, я описал бы этот процесс тремя словами: "Украина дает сдачи". Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости... Пока мы с вами верили, что справедливость есть и безуспешно пытались ее найти, некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось - Конституционный суд.
Глава государства напомнил о последних решениях СНБО. В частности, вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс", который связывают с Виктором Медведчуком, и национализацию авиационного предприятия "Мотор Сич", купленного китайцами.
Зеленский призвал правоохранительные органы дать ответ на вопрос, "каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы".
Тем, кто сделал это законно - бояться нечего. И для того, чтобы установить это - будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу.
Также президент Украины поддержал введение США санкций против бывших владельцев ПриватБанка, в частности Игоря Коломойского.
Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?
Он анонсировал принятие дальнейших решений, и заверил, что не нуждается в "дополнительных мотивациях от международных партеров".
Ранее сообщалось, что Евросоюз поддержал санкции США против Коломойского.
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