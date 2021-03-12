Президент Украины Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны, как процесс "восстановления справедливости". Об этом глава государства заявил в своем новом обращении к нации.

Зеленский отметил, что решения СНБО вызвали значительный резонанс, поэтому он решил "простым языком" объяснить, что происходит.

Коротко, я описал бы этот процесс тремя словами: "Украина дает сдачи". Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного - справедливости... Пока мы с вами верили, что справедливость есть и безуспешно пытались ее найти, некоторые присваивали себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось - Конституционный суд.

Глава государства напомнил о последних решениях СНБО. В частности, вернуть в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс", который связывают с Виктором Медведчуком, и национализацию авиационного предприятия "Мотор Сич", купленного китайцами.

Зеленский призвал правоохранительные органы дать ответ на вопрос, "каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы".

Тем, кто сделал это законно - бояться нечего. И для того, чтобы установить это - будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу.

Также президент Украины поддержал введение США санкций против бывших владельцев ПриватБанка, в частности Игоря Коломойского.

Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и впредь создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?

Он анонсировал принятие дальнейших решений, и заверил, что не нуждается в "дополнительных мотивациях от международных партеров".

Ранее сообщалось, что Евросоюз поддержал санкции США против Коломойского.