"Думаю, это начало": Мендель рассказала о санкциях против Коломойского [ Редактировать ]
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Санкции США против Игоря Коломойского являются "больше символическими", однако показывают, что у США есть доказательства коррупции украинского бизнесмена. Об этом пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила в интервью "Гордону".
На прошлой неделе Мендель написала колонку для американского аналитического центра Atlantic Council. Среди прочего она заявила, что "Зеленский готов бросить вызов влиянию украинских олигархов повсюду: от энергетического и банковского секторов до политики и медиа".
Вместе с тем пресс-секретарь Зеленского отказалась сообщать, кому из олигархов надо начинать опасаться.
Я не буду на него отвечать четко, потому что будущее никто не пишет. Но еще на своей пресс-конференции 20 мая президент сделал намек на то, что некоторые телеканалы должны бы позаботиться о чистоте своего финансирования и чистоплотности своей журналистики... Все это время никто не сидел сложа руки, а искали определенные доказательства. Бесполезно искать инструмент санкций, который нас может подставить под вопрос демократии и свободы слова и не иметь каких-то доказательств.
Мендель рассказал, что за последнее время "у нас произошел удар по трем очень известным людям, которые представляют огромные финансовые группы и сделали свое состояние на государственном бюджете, налогах". Она пояснила, что имеет в виду бизнесмена и народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Игоря Коломойского.
На уточняющий вопрос, собираются ли украинские власти ввести санкции против Игоря Коломойского, она ответила уклончиво. Но напомнила, что трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка", который ранее принадлежал Коломойскому, объявили подозрение в растрате 137 млн грн.
Штаты - это пока довольно... Да, санкция определенная, которая является больше символической и показывает, что у них есть доказательства его коррупции, поскольку там звучит четко слово "коррупция". Я думаю, что это не конец. Думаю, это начало... Я же не гадалка. Я никому сейчас не угрожаю и не собираюсь идти против кого-то и рассказывать какие-то вещи, которые можно интерпретировать по-разному. Просто давайте смотреть, как будут развиваться дела.
Как сообщали "Подробности", 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США против Игоря Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США. В Офисе президента Украины поблагодарили Вашингтон "за поддержку деолигархизации".
В заявлении Минюста США утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили из "Приватбанка" миллиарды долларов. В период 2008-2016 годов они мошенническим путем получали займы и кредиты, а деньги они отмывали с помощью подставных банковских счетов, преимущественно через кипрское отделение "Приватбанка".
Напомним, что "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года, государство докапитализировало его на 155 млрд грн.
В сентябре 2020 года журнал "Forbes" включил Игоря Коломойского в список украинских миллиардеров. Издание оценивало его состояние в $1,1 млрд.
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