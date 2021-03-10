5 марта США объявили о санкциях против Игоря Коломойского, его жены и детей Источник: Українська правда

Европейский Союз поддерживает решение США ввести санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом заявил представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, сообщает DW.

ЕС поддерживает решение Соединенных Штатов ввести запрет на въезд для господина Коломойского за значительные коррупционные деяния во время его работы в качестве высокопоставленного чиновника в украинской власти.

По словам Стано, во время последних контактов между президентом США Джо Байденом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также при участии госсекретаря США Энтони Блинкена в заседании Совета ЕС по иностранным делам в феврале "ЕС и США подчеркнули важность тесной координации наших соответствующих политик и мер, в частности по Восточной Европе".

При этом Стано указал на то, что в санкционных режимах Евросоюза, имеющих отношение к Украине, нет "критерия, позволяющего накладывать санкции на лиц, ответственных за коррупцию".

Как сообщали "Подробности", 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США против Игоря Коломойского. Ему, его жене и детям запрещен въезд в США. В Офисе президента Украины поблагодарили Вашингтон "за поддержку деолигархизации".

В заявлении Минюста США утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов похитили из "Приватбанка" миллиарды долларов. В период 2008-2016 годов они мошенническим путем получали займы и кредиты, а деньги они отмывали с помощью подставных банковских счетов, преимущественно через кипрское отделение "Приватбанка".

Напомним, что "Приватбанк" был национализирован в декабре 2016 года, государство докапитализировало его на 155 млрд грн.

В сентябре 2020 года журнал "Forbes" включил Игоря Коломойского в список украинских миллиардеров. Издание оценивало его состояние в $1,1 млрд.