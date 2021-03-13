27 мільйонів доларів компенсації за смерть Джорджа Флойда. Влада американського Міннеаполіса виплатить рекордне відшкодування родині загиблого під час затримання темношкірого американця.

Гроші - умова для досудового врегулювання позову, який сім'я подала до міста. Джордж Флойд помер торік у травні. Поліцейський понад вісім хвилин стояв коліном на його шиї. Флойда підозрювали у використанні підробної 20 доларової купюри.

Офіцерові висунули звинувачення в умисному вбивстві. Інцидент призвів до заворушень і погромів, а також до численних мирних акцій протесту проти расизму і поліцейського свавілля в багатьох містах США та решти світу.

Лайза Бендер, президентка міської ради Міннеаполіса: