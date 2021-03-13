Військовий літак розбився в Казахстані. Четверо людей загинули, за життя ще двох борються медики. Борт АН-26 належав прикордонній службі країни. Прямував зі столиці - Нурсултана в Алмати.

Незадовго до посадки літак зник з радарів. Він упав на землю на початку злітної смуги. Тіла загиблих і постраждалих з-під уламків діставали 10 бригад надзвичайників. Нині через аварію в аеропорту Алмати затримуються рейси. Причину трощі ще з'ясовують.