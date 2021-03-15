В Украине за минувшие сутки, 13 марта, зафиксировано 6 792 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

За сутки заболели 326 детей и 109 медработников.

За минувшие сутки:

летальных случаев - 130;

выздоровело - 3 491 человека;

проведено тестирований за сутки - 17 338 ПЦР-тестов (3 236 ИФА-тестов и 7 024 экспресс-тестов на антиген).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 467 548 человек;

выздоровело - 1 226 007 человек;

летальных исходов - 28 433;

Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.

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