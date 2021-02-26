Правительство Израиля предоставит Украине 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.

Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская в Telegram.

"Герои среди нас. Только Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам договоренностей команды дипломатов и Офиса Президента, 10 млн доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину", - написала она.

Она отметила, что проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины. По ее словам, вакцина от коронавируса будет отправлена в Украину из Соединенных Штатов.

Ранее Виктор Ляшко рассказал, как проходит COVID-вакцинация в Украине. Также сообщалось, что в МОЗ напомнили о побочных эффектах вакцины от коронавируса.

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