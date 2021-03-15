В понедельник, 15 марта, в Киеве на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе произошло смертельное ДТП. В результате столкновения внедорожника и легковушки погибли два человека.

"Водитель автомобиля "Тойота", двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Шкода", который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия", - сообщили в полиции.

При этом на момент ДТП водитель внедорожника, 1992 года рождения, находился в состоянии опьянения. Он был задержан.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

По информации "Киев оперативный", водителем внедорожника мог быть действующий сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что под Харьковом случилась череда смертельных ДТП. Все три аварии, в которых погибли 4 человека, произошли в один день.

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