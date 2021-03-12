В Киеве пьяный водитель маршрутки попал в ДТП [ Редактировать ]
В пятницу, 12 марта, в Киеве, на улице Выговская, водитель маршрутки попал в ДТП. Об этом сообщает "Киев Сейчас".
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у него опьянение. Маршрутка столкнулась с другим автомобилем.
Обе стороны заявили, что не имеют претензий друг к другу, но патрульные заметили у водителя маршрутки признаки опьянения. Результат Драгера - 0,56 промилле при допустимой дозе в 0,2.
Полиция составила админпротоколы как на водителя маршрутки, так и на врача, который выпустил его на маршрут.
Ранее сообщалось, что в Киеве поезд протаранил и разорвал легковушку.
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