В пятницу, 12 марта, в Киеве, на улице Выговская, водитель маршрутки попал в ДТП. Об этом сообщает "Киев Сейчас".

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили у него опьянение. Маршрутка столкнулась с другим автомобилем.

Обе стороны заявили, что не имеют претензий друг к другу, но патрульные заметили у водителя маршрутки признаки опьянения. Результат Драгера - 0,56 промилле при допустимой дозе в 0,2.

Полиция составила админпротоколы как на водителя маршрутки, так и на врача, который выпустил его на маршрут.

Ранее сообщалось, что в Киеве поезд протаранил и разорвал легковушку.

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