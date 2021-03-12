Под Харьковом случилась череда смертельных ДТП [ Редактировать ]
В Харьковской области в один день случилось три смертельных дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 4 человека.
Таким образом, первой аварией стало опрокидывание транспортного средства между населенными пунктами Смирновка и Герсевановка. По предварительным данным, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и съехал в кювет. 24-летний шофер погиб вместе со своей 18-летней пассажиркой.
Аварии происходили как в Харькове, так и в области/ фото: Нацпоиция
В районный отдел полиции около 02:10 поступило сообщение о дорожной аварии между селами Смирновка и Герсевановка Лозовской городской территориальной общины.
К тому же, на улице Полтавский шлях в Харькове автомобиль Mercedes-benz Sprinter совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб. Также позже на пульт Харьковского райуправления полиции поступило сообщение о том, что по улице Академика Павлова произошло столкновение двух автомобилей.
Фото: Нацполиция
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